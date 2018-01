Parma derrota o Milan por 1 a 0 Com um gol do atacante brasileiro Adriano, aos 32 minutos do segundo tempo, o Parma, jogando em seu estádio, derrotou, neste sábado, o Milan, por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, o time milanês segue na terceira posição, com 52 pontos, oito a menos que a líder Juventus. A Internazionale,com 54 pontos, está em segundo. O Parma se igualou à Lazio em quarto lugar, com 45 pontos. Jogos deste domingo: Brescia x Atalanta, Chievo x Udinese, Lazio x Como, Perugia x Bologna, Piacenza x Modena, Reggina x Empoli e Inter x Roma.