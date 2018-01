Parma e Reggina vencem no Italiano O Parma venceu neste sábado o Empoli por 2 a 0 e ganhou uma posição na classificação do Campeonato Italiano. A equipe somou 26 pontos e agora ocupa o sétimo lugar na tabela. No outro jogo da rodada, o Reggina derrotou o Bologna por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento.