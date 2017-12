Parma e Roma brigam por Maccarone Apesar de ainda ser juvenil, o atacante Massimo Maccarone, artilheiro do Empoli, da segunda divisão italiana, é um dos nomes mais comentados na Itália depois da boa atuação e do gol que marcou nesta semana diante da Inglaterra, no amistoso em que a seleção da Itália venceu por 2 a 1. O jogo foi em Leeds e serviu como preparação dos italianos para a Copa da Coréia/Japão. Parma, Roma e Chelsea, de Londres, disputam o futebol de Maccarone, e, quem quiser contratá-lo, terá que pagar uma multa contratual de 30 milhões de euros (US$ 27 milhões). O atacante está com 22 anos e já marcou 10 gols na atual temporada pelo Empoli, com quem tem contrato até 30 de junho de 2005.