Parma e Udinese empatam na Itália Udinese e Parma empataram nesta terça-feira, por 1 a 1, na partida de ida das quartas-de-final da Copa da Itália, em Udine. Marco Marchionni abriu a contagem para o Parma, aos 38 minutos do primeiro tempo. David di Michele, após passe do chileno Pizarro, empatou a partida, aos 28 minutos da etapa final. As quartas-de-final continuam nesta quarta-feira com o duelo entre Roma x Brescia. Nesta quinta-feira, será a vez de Milan x Lazio. O último jogo será dia 9 de janeiro entre Atalanta e o vencedor entre Juventus e Sampdoria.