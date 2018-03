Parma faz proposta por Kléberson O Parma fez uma proposta tentadora ao Atlético-PR. O clube italiano paga US$ 5 milhões pelo volante Klebérson e ainda cede o lateral-esquerdo Júnior. O ex-jogador do Palmeiras também participou da campanha do pentacampeonato com a seleção brasileira, mas não foi titular como Kléberson. O Parma ?congelou? todas as negociações com outros atletas não comunitários à espera da resposta dos paranaenses.