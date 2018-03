Parma, o novo desafio da Juventus A Itália mantém neste domingo a rotina que se repete desde o início da temporada de 2004-05. A atenção de torcedores concentra-se no desempenho de Juventus e Milan, que há meses se tornaram os únicos candidatos ao título da Série A. O time de Turim ganhou o clássico contra os milaneses por 1 a 0, na semana passada, abriu vantagem de três pontos na liderança (79 a 76) e agora pode pôr uma mão na taça. Para tanto, basta derrotar o Parma, em casa, na antepenúltima das 38 jornadas da competição, e torcer por tropeço do Milan no duelo com o Lecce. Os jogadores da Juventus tratarão de seguir o script das últimas semanas, em que se manifestaram apenas com a bola nos pés. Declarações estão proibidas - tanto na chegada ao estádio, como no intervalo ou principalmente depois do jogo no Delle Alpi. A greve de silêncio foi a forma de protesto encontrada para driblar as críticas. Mas sobretudo se trata de reação à divulgação de fita, dez dias atrás, em que se via o zagueiro Cannavaro, então no próprio Parma, tomando injeção de vitamina antes de uma partida da Copa Uefa, alguns anos atrás. A fita havia sido feita por Cannavaro, que não sabe como uma cópia foi parar na sede da RAI, emissora estatal de televisão. Ele tentou impedir a divulgação do material, por considerar que teria a imagem prejudicada, mas não foi atendido. A diretoria da Juve decidiu, em represália, proibir entrevistas do elenco. Cannavaro, napolitano de origem, terá nova oportunidade de reencontrar seus ex-companheiros. Afinal, foi no Parma que se destacou e chegou à seleção da Itália. Outros dois "ex" que vêem antigos admiradores são o goleiro Buffon e o zagueiro Lilliam Thuram. O trio lamenta a fase do Parma, que tem 40 pontos e corre risco de rebaixamento, mas recorre ao óbvio argumento do profissionalismo para justificar o desejo de vitória. Outros ameaçados entram em campo. A Roma (também 40 pontos), que faz clássico com a Lazio (41); Fiorentina (37) x Atalanta (lanterna, com 34); Bologna (41) x Brescia (penúltimo, com 35); Siena (39) x Chievo (antepenúltimo, com 36). Jogam ainda: Inter (65) x Livorno (43), Messina (44) x Cagliari (43), Palermo (50) x Reggina (41) e Udinese (59) x Sampdoria (59).