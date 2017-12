Parma se classifica nos pênaltis O Parma suou, mas conseguiu passar pelo Empoli e chegar à segunda fase da Copa da Itália. Jogando na casa do adversário, empatou por 1 a 1 no tempo normal e venceu por 7 a 6 nos pênaltis. Quem também precisou das penalidades máximas para avançar foram o Cagliari, que ficou no 2 a 2 com o Manfredoni nos 90 minutos e depois cravou 4 a 2, e o Bari, que venceu por 6 a 5 depois de empate por 0 a 0. Completando os jogos deste domingo, o Livorno foi eliminado pelo Cittadella - 3 a 2 - e o Napoli bateu o Piacenza por 1 a 0. Nesta segunda jogam Brescia e Chievo Verona.