Parma só empata em Israel Em uma partida tecnicamente muito fraca, cujo objetivo principal da equipes era evitar a derrota, o Parma (ITA) empatou sem gols com o Hapoel Tel Aviv, nesta quinta-feira, em partida de ida das oitavas-de-final da Copa da UEFA. Cercado de um forte esquema de segurança em razão dos conflitos armados na região, o jogo foi decepcionante do ponto de vista técnico. O único lance de perigo criado pelos italianos - que atuaram com apenas um atacante - aconteceu aos 43 minutos. Bonazzoli acerta bela cabeçada, mas o goleiro Shavit Elimech rebate para escanteio. No segundo tempo, o Hapoel teve um domínio um pouco maior, mas mesmo assim, pouco produziu. A partidade volta está marcada para a próxima quinta-feira, em Parma.