Parma vence a Juventus na Itália A Juventus perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do Campeonato Italiano neste sábado. A equipe foi derrotada pelo Parma por 1 a 0. O gol saiu aos 43 minutos do segundo tempo marcado por Sabri Lamouchi. Agora, a Juve mantém os 55 pontos e a terceira colocação. Amanhã, Inter e Roma , líderes do campeonato com 56 pontos, fazem o clássico da rodada em Milão. Outros sete jogos completam a 27.ª rodada na Itália: Bologna x Lecce Brescia x Perugia Chievo x Verona Lazio x Udinese Piacenza x Milan Torino x Fiorentina Venezia x Atalanta