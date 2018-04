Parma vence a primeira semifinal O Parma venceu o Brescia esta tarde por 2 a 0, no estádio Ennio Tardini, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Itália. Além da derrota, o Brescia ainda pode ficar sem seu atacante veterano Roberto Baggio, que, após 3 meses fora dos gramados, machucou novamente o joelho esquerdo e pode até ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Os dois gols do Parma saíram no segundo tempo: o primeiro aos 9, com um gol de Hidetoshi Nakata, e o segundo aos 17 minutos, com Marchionni. Esta partida estava marcada para o último dia 23 de janeiro, mas foi adiado em função da morte do jogador Vittorio Mero, do Brescia, em um acidente de trânsito. O próximo jogo está marcado para o dia 7 de fevereiro, no estádio Mario Rigamonti, na cidade de Brescia. Pela outra semifinal disputada hoje, a Juventus derrotou o Milan por 2 a 1. O jogo de volta será no dia 6, em Turim, no estádio Delle Alpi.