Parma vence e foge do rebaixamento O Parma conseguiu fugir da ameaça de rebaixamento ao vencer o Bologna por 2 a 1 hoje, em casa, pela vigésima rodada do campeonato Italiano. Fabio Cannavaro abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. Hakan Sukur, que estreou hoje com a camisa do Parma, marcou seu primeiro gol aos 15 minutos. Fábio Pechia descontou para o Bologna, aos 8 minutos do segundo tempo. O Bologna ainda teve um jogador expulso no final do jogo. O resultado recuperou a equipe do Parma, mas prejudicou o Bologna, que estava há 5 jogos consecutivos sem perder. O Parma agora soma 21 pontos e o Bologna continua com 31 pontos, na sexta colocação. Amanhã, completam a rodada do ?calcio? os jogos entre Atalanta x Fiorentina, Perugia x Verona, Venezia x Inter de Milão, Torino x Lazio, Roma x Piacenza, Milan x Udinese, Lecce x Brescia e Chievo x Juventus.