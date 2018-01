Parma vence e permanece na Série A O Parma venceu neste sábado o Bologna por 2 a 0, no campo do adversário, e garantiu sua permanência na primeira divisão do Campeonato Italiano. A partida foi válida pelo playoff de rebaixamento, já que as duas equipes terminaram a Série A do Campeonato Italiano desta temporada empatadas em pontos. Na partida de ida, em Parma, o Bologna venceu por 1 a 0. Os gols que garantiram a sobrevivência do Parma foram marcados por Cardone e pelo artilheiro Gilardino, principal revelação do time na temporada. Já o Genoa, que ganhou o acesso para a Série A na última rodada da Série B, está com a vaga ameaçada. Os dirigentes do clube vão ser ouvidos pela Justiça nesta segunda-feira, já que há suspeita de fraude nos resultados dos jogos contra o Venezia (vitória do Genoa por 3 a 2) e Piacenza (empate por 2 a 2).