Parma vence Lazio e Milan só empata Mesmo jogando em Roma, o Parma conseguiu uma boa vitória sobre a Lazio, por 3 a 2, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Em outro jogo de destaque do dia, o Milan ficou no 1 a 1 com o Perugia. O Parma, que teve um gol do atacante brasileiro Adriano, chegou aos 7 pontos ganhos, mesmo número do Milan. Os dois são os líderes provisórios, ao lado da Inter de Milão, que só empatou com a Sampdoria por 0 a 0, também neste domingo. O problema é que os três líderes podem ser ultrapassados ainda neste domingo, já que Juventus e Roma fazem o clássico em Turim. Os dois têm seis pontos e quem vencer assume a primeira colocação sozinho. Em outras partidas disputadas neste domingo, Bologna 2 x 0 Udinese, Brescia 4 x 4 Reggina e Lecce 1 x 2 Chievo.