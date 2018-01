Parma vence Vicenza fora de casa Com um gol aos 35 minutos do segundo tempo, o atacante Marco Di Vaio levou o Parma à vitória sobre o Vicenza na tarde de hoje, no estádio Vicenza Romeo Menti. O Parma agora aparece como quarto colocado na série A do Campeonato Italiano, com 47 pontos. Foi o 11º gol de Di Vaio nesta temporada, e a única oportunidade real do Parma, que passou o jogo inteiro recuado. O Vicenza, que esteve no ataque a maior parte do tempo, parou nas excelentes defesas do goleiro GianLuigi Buffon, que também atua pela seleção italiana. No primeiro tempo, por exemplo, Buffon defendeu dois belos chutes de Mohammed Kallon. No segundo tempo, o Vicenza manteve a pressão sobre o Parma, que jogava nos contra-ataques. Mas faltando 10 minutos para acabar o jogo, Nestor Sensini encontrou Di Vaio na área, livre de marcação. O atacante recebeu a bola e chutou de pé direito, sem chances para o goleiro do Vicenza. O Parma está fora da disputa pelo título, mas quer se manter na quarta colocação do campeonato, para garantir uma vaga para a próxima temporada da Copa dos Campeões.