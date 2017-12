Parmalat terá de ceder ações do Parma Em meio ao escândalo financeiro que levou a uma gravíssima crise, a Parmalat terá agora de se desfazer das ações do Parma, quinto colocado no Campeonato Italiano. Com a decisão do ministro da Indústria italiano, Antonio Marzano, a empresa terá de ceder os 98,7% das ações que detém.