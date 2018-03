Parque Antártica: Estatuto vai para o lixo Bilheterias insuficientes, cambistas agindo à vontade, poucos orientadores colocados à disposição dos torcedores. O Estatuto do Torcedor, assim como já havia acontecido quarta-feira à noite na Vila Belmiro, no jogo entre Santos e Cruz Azul, pela Copa Libertadores da América, foi atirado no lixo hoje à tarde no Parque Antártica. Quando a partida começou, mais de 2 mil pessoas ainda estavam do lado de fora do estádio em busca de ingressos. "Isto aqui é um absurdo. Faz mais de uma hora que estou na fila e ainda não consegui comprar meu ingresso. Não sei até quando o torcedor vai ser tratado com tanta negligência", disse o bancário Amadeu Custódio de Oliveira, que mora em Itaquera, na Zona Leste. Enquanto o irritado torcedor reclamava, os cambistas agiam livres, sem serem incomodados pelos policiais militares. "Vai uma arquibancada sem fila aí, doutor. É só 20 real", gritava um deles, pisando no idioma e deixando quem estava nas filas ainda mais furioso. Na bilheteria, o ingresso para a arquibancada era vendido a R$ 10,00. Na pequena calçada da rua Turiassu, onde fica a maioria das bilheterias do Palestra Itália, ambulantes brigavam pelo espaço. Sanduíches de calabreza, salsicha e carne de qualidade duvidosas eram vendidos sem nenhum tipo de fiscalização. Vendedores de camisas ´piratas´ também faziam a festa. Segundo o Estatuto do Torcedor, o clube promotor do espetáculo é obrigado a fixar regulamento, tabela e classificação da competição em lugares visíveis, próximos às bilheterias. A norma só foi atendida em parte hoje à tarde no Parque Antártica. Nas bilheterias da av. Francisco Matarazzo o torcedor não tinha essas informações à disposição. O estatuto também exige que o clube coloque no mínimo 40 orientadores para que o público tenha seu acesso ao estádio facilitado. O Palmeiras deu o famoso jeitinho brasileiro na tentativa de atender a exigência. Escalou seguranças do clube para o trabalho. Sem o preparo que se exige para a função, os brutamontes assustavam mais do que orientavam. Meia hora depois de o jogo iniciado, ainda tinha torcedor procurando lugar nas já lotadas acomodações do estádio. Centenas deles acabaram assistindo à partida em pé, encostados ao alambrado. Se entrarem na Justiça, terão grandes chances de terem suas reclamações atendidas. Afinal, tiveram seus direitos de consumidor negligenciados. O espaço reservado para a torcida do CRB - cerca de 50 torcedores - acabou sendo invadido pela torcida palmeirense. A Pm teve de agir para evitar tumulto e diminuiu o espaço reservado aos torcedores alagoanos.