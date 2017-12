Parque São Jorge na mira da Justiça Um acordo feito à ?última hora? com o juiz Davi Rocha Lima Magalhães e Silva, da 1ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, impediu que 40 mil metros quadrados do terreno do Parque São Jorge sejam levados a leilão nos dias 1º e 16 de abril. A procuradoria da Fazenda Nacional chegou a fazer o pedido de execução contra o clube, com base numa dívida de imposto de renda, pessoa jurídica, de 1999, cobrada em juízo. Leia mais no Jornal da Tarde