Parreira: a Copa do Mundo já começou ?A Copa do Mundo de 2006 já começou para mim. Estou totalmente concentrado nas Eliminatórias que, apesar do longo e terrível período de competição, já é o Mundial. O jogador da Seleção Brasileira que não entender assim, pode pedir para sair, ir embora. Comigo não fica quem não entender o que nos espera a partir do dia 7 contra a Colômbia. Cada jogador, campeão do mundo ou não, tem de encarar todas as partidas das Eliminatórias como se fosse uma final, uma decisão de Copa. Esse é o nosso desafio.? Leia mais no Jornal da Tarde