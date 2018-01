Parreira abandona esquema de Felipão A primeira convocação do novo técnico da seleção brasileira irá acontecer na última semana de janeiro. Carlos Alberto Parreira irá chamar os jogadores para disputar o amistoso contra a China, a ser realizado dia 12 de fevereiro, provavelmente em Hong Kong. A grande novidade é que o treinador já anunciou que não irá utilizar o esquema com três zagueiros, que fez sucesso com Felipão na campanha do penta. Apesar de abandonar o esquema 3-5-2, Parreira elogiou muito o trabalho de seu antecessor. ?A maior virtude do Luiz Felipe foi recuperar a auto-estima dos jogadores e do grupo?, afirmou o treinador. Parreira também disse que irá manter a base da seleção que conquistou o penta na Copa da Coréia/Japão. Mas ele adiantou que pretende aproveitar os novos talentos do futebol brasileiro e citou jogadores como Diego e Robinho, do Santos, e Gil e Kléber, do Corinthians.