Parreira aconselha Diego e Robinho Em Dublin, onde a seleção brasileira enfrenta a Irlanda nesta quarta-feira, em amistoso marcado para as 16h30 (horário de Brasília), o técnico Carlos Alberto Parreira deu um conselho para que Diego e Robinho voltem a vestir a camisa do Brasil. ?Com certeza, Diego, Robinho e companhia serão julgados pelo que eles fizerem no clube. Então, eu acho que eles vão ter que voltar a jogar aquele futebol que fez com que a imprensa toda e os torcedores exigissem que eles jogassem na seleção principal?, disse o treinador, ao comentar a situação dos dois jogadores do Santos, que fracassaram no Pré-Olímpico. Parreira fez questão de garantir que ninguém da seleção Sub-23 que disputou e perdeu o Pré-Olímpico ficou ?queimado?. ?Eles não estão sem vez na seleção. Vão continuar a ser observados e, na medida que for necessário e que eles voltarem a jogar bem, serão reconduzidos, como já foi com o Fábio Rochemback?, explicou o treinador do Brasil, citando o volante do Sporting, chamado para o grupo que enfrentará a Irlanda.