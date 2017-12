Parreira adia bronca e exige atenção A displicência mostrada pelo time nos minutos finais contra o Flamengo - que custou ao Corinthians a quebra de uma invencibilidade de sete jogos - foi tema de uma longa palestra ontem à tarde no Parque São Jorge. O técnico Carlos Alberto Parreira até gostaria de discutir os problemas antes, mas como Dida, Kléber e Vampeta estavam com a Seleção Brasileira, ele foi obrigado a atrasar em cinco dias o sermão. Parreira deixou bem claro que não vai mais aceitar derrotas como a ocorrida contra o Flamengo. "Perder para o Flamengo no Maracanã é normal. Duro foi ter perdido como perdemos, com a vitória nas mãos", reclamou o treinador. Leia mais no Jornal da Tarde