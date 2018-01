Parreira admite "falta de motivação" A comissão técnica da Seleção Brasileira desembarcou há pouco no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, após o empate contra a China na quarta-feira, na reestréia do técnico Carlos Alberto Parreira. O treinador disse que o amistoso foi proveitoso, já que serviu para que pudesse fazer observações importantes, mas reconheceu que faltou motivação aos jogadores. "Quando a partida vale um título, quando é decisão, é claro que a motivação é outra. Quando se trata de um amistoso, por mais que os jogadores queiram se empenhar, o rendimento sempre é um pouco abaixo e aí você pode contratar o melhor psicólogo do mundo que mesmo assim não vai ter jeito. Isso é perfeitamente compreensível", argumentou. Parreira ressaltou ainda as atuações dos zagueiros - Anderson Polga e Luisão - enfatizando que se a defesa não tivesse se comportado bem ?com certeza a equipe poderia ter perdido o jogo?. O treinador antecipou também que o time que vai enfrentar Portugal, dia 29 de março na cidade do Porto, no seu segundo de amistoso de preparação paras as eliminatórias da Copa, será a mesma do jogo na China. Além de Parreira, desembarcaram no Rio, o coordenador-técnico, Mario Zagallo, o supervisor Américo Faria e o goleiro Júlio César. Os outros jogadores brasileiros que participaram do amistoso - casos de Anderson Polga, Luisão e Kléberson - seguiram para seus estados de origem. O único contratempo da viagem ficou por conta de Zagallo, que esqueceu uma de suas malas na China. Apesar do incidente, o coordenador estava de bom humor. ?Nesta hora deve ter gente vestindo calças e camisas minhas?, brincou.