Parreira admite que sul-africanos precisam mudar estilo

O treinador Carlos Alberto Parreira admitiu nesta quarta-feira que a seleção sul-africana ainda precisa mudar seu estilo para fazer um bom papel na Copa do Mundo. O brasileiro, que comanda a equipe anfitriã do Mundial, reconheceu que ainda é necessário trabalhar elementos como os passes e a manutenção da posse de bola.

"Eles têm um estilo diferente, muito apoiado na ligação direta. Ainda não têm essa cultura do passe no meio-campo, estão precisando melhorar nisso", afirmou Parreira em entrevista ao SporTV. O treinador disse que pretende implementar as mudanças gradativamente até a Copa do Mundo.

"É preciso tempo, paciência, perseverança para mudar o jeito de jogar. Mas eles estão dispostos a fazer isso", disse o treinador, que reassumiu o comando da seleção há um mês.

A África do Sul corre o risco de ser o primeiro país anfitrião a ficar fora da segunda fase de uma Copa do Mundo. A equipe está no Grupo A da competição, ao lado de México, Uruguai e França.