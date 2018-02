Parreira ainda quer contar com Rivaldo Carlos Alberto Parreira ainda não desistiu de aproveitar Rivaldo na seleção brasileira. Gostaria de contar com o jogador nas Eliminatórias, desde que ele encontre urgente um clube para voltar ao futebol o mais rápido possível. ?Quem tem de brigar por isso, para voltar à seleção, é o próprio Rivaldo. Quando o convocamos na última vez (em 2003), ele estava sem jogar há seis, sete meses no Milan. Depois teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro e só.? O técnico lembrou que um jogador do quilate de Rivaldo não pode se esquecido tão fácil. ?É um jogador que provoca polêmica aqui no Brasil, mas fez uma Copa do Mundo (2002) excepcional. Tem muito talento e daria ainda uma grande colaboração à seleção brasileira.? Parreira repetiu também que seu favorito para a Eurocopa é Portugal. ?Joga em casa, está crescendo na competição e o país está mobilizado para torcer pela seleção. O Felipão conseguiu despertar esse sentimento nos portugueses. Pediu para todo mundo colocar as bandeirinhas nas janelas, carros. E o povo incorporou a seleção.?