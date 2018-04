Parreira ainda tem dúvida no ataque O técnico Carlos Alberto Parreira comandou nesta quinta-feira um treino tático e deixou pistas de que Edmílson e Roque Júnior vão compor a defesa da Seleção Brasileira no jogo contra a Bolívia, domingo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Resta agora ao treinador esclarecer a dúvida no ataque. Embora não tenha contado com Ronaldinho Gaúcho na atividade - contundido no tornozelo direito treinou hoje em separado com bola -, ele tem duas opções de armar o setor: Se Ronaldinho tiver condições de jogo, pode formar a dupla de ataque com Ronaldo ou atuar mais recuado, permitindo que Adriano faça companhia ao Fenômeno na frente. Enquanto Alex é o mais cotado para fazer o papel de Kaká. Durante o treino, os volantes Gilberto Silva e Renato se chocaram e o primeiro sofreu um corte no supercílio. Ambos deixaram o campo, mas não preocupam os médicos. A escalação oficial para a partida contra os bolivianos será anunciada nesta sexta-feira à tarde após o coletivo. Festa - A seleção feminina medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas chegou ao Brasil, com exceção de Marta e Formiga que vieram ontem, e seguiu junto com o técnico Renê Simões para a Granja Comary, onde foram homenageadas pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira.