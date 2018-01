Parreira alega cansaço no empate O cansaço pela desgastante viagem foi a principal justificativa do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para o péssimo desempenho da equipe, no empate sem gols, com a China, nesta quarta-feira pela manhã. O treinador reconheceu a má atuação, mas frisou que o Brasil melhorou no segundo tempo. "Este resultado não me surpreende. Pegamos um time super motivado, bem fisicamente e que estão jogando em casa", disse Parreira. "Eles se fecharam e tentaram nos surpreender." Parreira ainda afirmou que a partida "valeu" porque teve a oportunidade para observar alguns jogadores. O próximo amistoso do Brasil acontece no dia 29 de março, contra Portugal, no Porto. O meia Rivaldo, do Milan, também fez coro às justificativas de Parreira. O atleta ressaltou o cansaço que todos os brasileiros sentiram, por causa da viagem até a China. Mas, ele destacou que os jogadores já estavam cientes das dificuldades. "O empate está de bom tamanho", afirmou. Substituído no intervalo de partida, o atacante Ronaldo, do Real Madrid, procurou tranqüilizar a todos sobre as dores que sentiu na panturrilha direita, após sofrer uma falta. O jogador contou que sua saída foi uma "medida preventiva". Feliz pelo resultado, o técnico da seleção da China, o holandês Arie Haan, aproveitou para ressaltar a qualidade de seus jogadores. Lembrou que o confronto contra os brasileiros foi o primeiro dos chineses, desde a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão. "Para o Brasil, todas as partidas são difíceis. Todos querem fazer bonito diante do campeão mundial", frisou o técnico da China. "Foi o que aconteceu hoje."