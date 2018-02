Parreira alerta Fla e aposta na França O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, chegou nesta quinta-feira de Portugal, onde assistiu a cinco jogos da Eurocopa, e deixou no ar um alerta para o Flamengo, finalista da Copa do Brasil. "O Santo André é o time da virada, fez excelente campanha na competição, com atuações excepcionais", afirmou. Para o treinador, o favoritismo da equipe carioca na final da Copa do Brasil é apenas relativo. "Tem mais tradição, claro, mais camisa, uma torcida numerosa, mas é bom lembrar que nada disso garante vitória." Em sua passagem por Portugal, Parreira tentou em vão contato com o técnico Luiz Felipe Scolari, que dirige a seleção portuguesa. "Ele deixou o telefone celular desligado antes e depois do jogo com a Grécia, o que é normal, para ficar concentrado somente no torneio." Parreira considera a França a favorita para o título da Eurocopa e não constatou nenhuma novidade tática na primeira fase da competição. Ele viu os jogos Portugal x Grécia, França x Inglaterra, Itália x Noruega, Alemanha x Holanda e Espanha x Grécia. O técnico lamentou a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores da América. "Foi uma surpresa", comentou, referindo-se à derrota do time paulista para o Once Caldas, na noite de quarta-feira. "Tecnicamente, o São Paulo é melhor que a equipe colombiana. mesmo com o tropeço inicial no Morumbi - empate -, eu acreditava numa vitória dos brasileiros fora de casa."