Parreira alerta para arbitragem na Copa Poucas vezes, nos últimos tempos, Carlos Alberto Parreira mostrou tanta euforia como no sábado, depois de eliminar a Alemanha na Copa das Confederações. No meio da alegria, porém, o técnico encontrou meio de lançar alerta para os sul-americanos. Em sua opinião, a seleções da região poderão sofrer com a arbitragem no Mundial de 2006. "É bom que os sul-americanos se previnam, porque não será fácil", desabafou Parreira, ainda sob efeito da adrenalina do jogo e também por insatisfação com o desempenho do chileno Carlos Candía. "Isso ficou bem claro contra a Alemanha."