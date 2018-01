Parreira ameaça não convocar Luís Fabiano O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, deixou claro nesta quinta-feira que o atacante Luís Fabiano, do São Paulo, pode deixar de ser convocado para futuros jogos do Brasil. O treinador condenou a recente atitude do jogador que, ao ser expulso no clássico com o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ofendeu a árbitra da partida. "Ele precisa rever os conceitos dele. Caso contrário, isso pode atrapalhar a carreira tanto no clube quanto na seleção", afirmou Parreira. O treinador disse acreditar que Luís Fabiano tem a intenção de melhorar seu comportamento. Ele revelou que Zagallo já conversou com o atleta, procurando aconselhá-lo. Parreira reiterou que considera Luís Fabiano um ótimo atacante e que conta com ele nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Porém, o treinador não quer jogadores indisciplinados no elenco da seleção.