Parreira anuncia convocação da Seleção O técnico Carlos Alberto Parreira anunciou nesta quarta-feira a convocação da seleção brasileira que vai disputar o amistoso contra Hong Kong, dia 9 de fevereiro. As novidades ficam por conta do lateral-esquerdo Gilberto (Hertha Berlim) e da volta do atacante Robinho, além de Emerson (Juventus) e Gomes (PSV). Os jogadores que atuam no Brasil se apresentam no dia 5 e os que jogam na Europa, no dia seguinte. Confira a lista de convocados: Goleiros - Julio Cesar (Flamengo) e Gomes (PSV Eindhoven). Zagueiros - Juan (Bayer Leverkusen), Roque Júnior (Bayer Leverkusen), Lúcio (Bayern de Munique) e Luisão (Benfica). Laterais - Cafu (Milan), Belletti (Barcelona), Roberto Carlos (Real Madrid) e Gilberto (Hertha Berlim). Meio-campistas - Renato (Sevilla), Emerson (Juventus), Juninho Pernambucano (Olympique Lyon), Zé Roberto (Bayern de Munique), Elano (Santos), Júlio Baptista (Sevilla), Alex (Fenerbahçe) e Diego (Porto). Atacantes - Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Robinho (Santos) Ronaldo (Real Madrid) e Adriano (Internazionale).