Parreira anuncia volta de Marcos à seleção O técnico Carlos Alberto Parreira confirmou a presença do goleiro Marcos, do Palmeiras, na próxima convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa de 2006. No final de março, o Brasil enfrentará o Paraguai, em Assunção, e depois pega a Argentina, na primeira semana de abril, possivelmente numa capital nordestina. Marcos, no entanto, será reserva de Dida, do Milan. E Júlio César, do Flamengo, continuará como a terceira opção para a posição. Parreira já havia explicado o motivo da ausência de Marcos nos últimos jogos da seleção. Não queria prejudicar o Palmeiras na disputa pela classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre as falhas da zaga no empate por 3 a 3 com o Uruguai, semana passada, em Curitiba, Parreira lembrou que escalou titulares da equipe pentacampeã mundial. Em entrevista na noite de segunda-feira ao Programa Bem Amigos, da SporTV, o técnico saiu em defesa de Lúcio, cuja péssima atuação foi determinante para a reação dos uruguaios. "Houve falhas e agora temos que tentar corrigi-las. Não temos uma fórmula ideal, mas a seleção tem muita responsabilidade e não dá para fazer experiências", afirmou. O técnico voltou a falar sobre a queda de ritmo da seleção no segundo tempo do jogo com o Uruguai, ressaltando que o problema ocorreu também em outras partidas. "O time tem caído de produção na etapa final. Mas o problema não é nosso. Na Europa, os atletas só treinam uma hora por dia, não é full time (o tempo todo). Eles jogam mais do que treinam", justificou. Até a partida com o Paraguai, o Brasil poderá disputar um amistoso, em 18 de fevereiro, data reservada pela Fifa para jogos das seleções nacionais, o que obrigaria os clubes a liberar os atletas convocados.