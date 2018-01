Parreira aposta na volta de Kléberson O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, procurou tranqüilizar o volante Kléberson, do Manchester United, durante a convocação desta quinta-feira dos jogadores que atuam no exterior para as partida contra Peru e Uruguai, dias 16 e 19 de novembro, respectivamente, válidas pelas eliminatórias sul-americanas do Mundial de 2006. ?Conversamos com o Kléberson e vimos que ele está recuperado da contusão (sofreu luxação no ombro). Só que ele não joga há muito tempo e precisamos de jogadores bem fisicamente?, explicou. A ausência de Kléberson justifica a convocação de Juninho Pernambucano, do Lyon, novidade da lista.