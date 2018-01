Parreira aposta no Brasil e Equador O técnico Carlos Alberto Parreira prevê que as Eliminatórias para o Mundial de 2006 vão ser marcadas por muito equilíbrio e aposta na classificação de pelo menos duas seleções para a Copa da Alemanha: Brasil e Equador. "É muito cedo ainda para dizer quem vai-se classificar ou ficar fora. Mas os resultados foram muito interessantes. Um time (Uruguai) ganha de cinco e depois perde de goleada. Outro (Paraguai) leva quatro gols na estréia e depois dá goleada." Ele lembrou que a Argentina, apesar da excelente participação nas eliminatórias do último Mundial, com 13 vitórias, quatro empates e somente uma derrota, só conseguiu garantir a vaga a quatro rodadas do fim do torneio. Parreira mais uma vez enalteceu a seleção brasileira, por ter alcançado o objetivo de conquistar seis pontos nas duas rodadas iniciais das eliminatórias. "Não fomos brilhantes no jogo com o Equador, mas encerramos a primeira etapa com seis pontos e como líderes isolados." O treinador disse acreditar na classificação do último adversário, por ser um time maduro, experiente - a maioria disputou a Copa de 2002. "Foi o segundo colocado nas últimas eliminatórias, ficando à nossa frente. Nos venceu por 1 a 0 em Quito e perdeu no Brasil por 3 a 2. Com certeza, nem vai precisar da repescagem para chegar entre os quatro primeiros." Para as rodadas seguintes, em novembro, quando enfrentará o Peru, em Lima, e o Uruguai, em Curitiba, Parreira tende a manter a lista de convocados, com apenas uma exceção: a volta de Kleberson, relacionado para os jogos com Colômbia e Equador e cortado por contusão. "É preciso dar ritmo ao time e isso vai vir com a seqüência da competição." Ele voltou a afirmar que reuniu o grupo para essas duas partidas num momento inapropriado, salientando que os jogadores que atuam na Europa acabaram de sair da fase de pré-temporada de seus clubes. "Em novembro vão estar em outro estágio físico e técnico. O rendimento vai melhorar.?