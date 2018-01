Parreira aposta nos canhotos corintianos Quando o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, anunciou a relação dos jogadores que atuam no País para a disputa da Copa das Confederações, uma constatação foi imediata: estaria recomposto o famoso setor esquerdo do Corinthians, que marcou a fantástica temporada de 2002, coroada com as conquistas do Torneio Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e do vice-campeonato nacional. Naquele período, o time era dirigido por Parreira. Lá estavam relacionados o lateral-esquerdo Kleber, o meia Ricardinho e o atacante Gil. Como não poderia deixar de ser, tal peculiaridade provocou expectativas nos atletas. Estaria o técnico pensando em montar o time titular com o antigo trio corintiano? Pelo que foi apresentado na vitória por 3 a 0, no amistoso contra a Nigéria, a resposta pode ser sim. Parreira nunca escondeu a admiração que tinha pela forma como os três jogavam. Chegou mesmo a considerar o lado esquerda de sua ex-equipe como o ?melhor do mundo". Os atletas, que se reencontraram na seleção, não fazem questão alguma de disfarçar a satisfação. Entre as inevitáveis declarações de que ?isso depende do treinador" ou ?todos na seleção são titulares" ou ainda ?para chegar até aqui tem de ser bom", fica evidente a alegria pela possibilidade de mostraram que o entrosamento persiste, embora seus caminhos tenham sido diversos, pois Ricardinho hoje defende o São Paulo. ?Realmente fizemos história no Corinthians", afirmou Ricardinho, que deixou o Parque São Jorge, após o Mundial, em negociação polêmica. ?Jogar ao lado do Kleber e do Gil será uma satisfação", insistiu. ?São dois grandes jogadores e fica fácil assim. Alguns coletivos serão suficientes para readquirirmos o entrosamento." Gil, autor do primeiro gol diante do nigerianos, está entusiasmado com essa perspectiva. Desde que Ricardinho foi para o Morumbi, o rendimento do atacante oscilou. Falta-lhe a ligação do meio-campo ao ataque que o Corinthians esbanjava e que, com Jorge Wagner, ainda não se recompôs totalmente. Conclusão: o futebol de Gil oscilou em momentos decisivos, como nas duas derrotas para o River Plate que eliminaram a equipe ainda nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. ?A gente se entende muito bem por aquele lado e tenho certeza de que, se o Parreira escalar os três, vai dar tudo certo", garantiu, sem medo de errar. O lateral-esquerdo Kleber tem opinião semelhante a dos amigos e espera que a aposta de Parreira se torne realidade e dê resultados nos jogos pelo torneio organizado pelos franceses e patrocinado pela Fifa. A seleção tem programação normal para o fim de semana, depois da folga na chegada da África. O grupo, completado na sexta-feira com Edu Dracena, Alex e Maurinho, do Cruzeiro, além do goleiro Júlio César, do Flamengo, treina no Camp de Lages, local utilizado pelo Paris Saint-Germain, que cedeu também o hotel em que costuma se concentrar quando joga em Paris. Parreira deve aproveitar o tempo disponível para definir esquema tático e principalmente a equipe titular. Ele deu a entender que poderia ser a mesma formação que derrotou a Nigéria. O Brasil estréia na Copa das Confederações, dia 19, contra Camarões, no estádio de Saint-Dennis.