Parreira apresenta lista sem surpresas Conforme tinha avisado, o técnico Carlos Alberto Parreira não apresentou nenhuma grande novidade na convocação da seleção brasileira para o jogo contra o Paraguai, dia 31 de março, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Sem clube, Rivaldo ficou fora da lista. E Ronaldo, mesmo contundido, foi chamado, pois a expectativa é que ele volte a jogar já na próxima semana. Dos 22 jogadores chamados, apenas 4 atuam no futebol brasileiro: o goleiro Marcos (Palmeiras), o volante Renato (Santos), o meia Alex (Cruzeiro) e o atacante Luís Fabiano (São Paulo). Os demais jogam na Europa, com destaque para o volante Júlio Baptista (Sevilha), o meia Juninho Pernambucano (Lyon) e o atacante Adriano (Inter de Milão), que ganharam espaço recentemente. Todos os outros já vinham sendo chamados desde a Copa de 2002. A única ausência que não estava prevista foi do volante Emerson, da Roma, nome que sempre fez parte das convocações de Parreira. Mas o jogador vinha perdendo espaço e chegou a ser desconvocado do amistoso contra a Irlanda, a pedido de seu clube, para tratar de uma contusão no ombro. A seleção brasileira desembarca em Assunção no dia 29 de março. O jogo com o Paraguai vale a liderança das Eliminatórias, já que os paraguaios estão em primeiro lugar, com 9 pontos, um a mais do que o Brasil. No retrospecto histórico, ampla vantagem brasileira: foram 47 vitórias, 16 empates e 9 derrotas, com 163 gols a favor e 58 contra. Confira a lista de convocados: Goleiros: Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Zagueiros: Lúcio (Bayer Leverkusen) Edmílson (Lyon) Roque Júnior (Siena) Juan (Bayer Leverkusen) Laterais: Roberto Carlos (Real Madrid) Cafu (Milan) Júnior (Siena) Belletti (Villarreal) Volantes: Gilberto Silva (Arsenal) Renato (Santos) Júlio Baptista (Sevilha) Kleberson (Manchester United) Meias: Juninho Pernambucano (Lyon) Zé Roberto (Bayern de Munique) Kaká (Milan) Alex (Cruzeiro) Atacantes: Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Adriano (Inter de Milão) Luís Fabiano (São Paulo)