Parreira aprova Fred e Gustavo Nery Fred e Gustavo Nery receberam elogios da comissão técnica da seleção brasileira. Os dois aproveitaram bem a chance no amistoso contra os Emirados Árabes, neste sábado, e conquistaram pontos importantes na corrida por vagas na Copa do Mundo. Parreira dispensou os jogadores logo depois da partida vencida por 8 a 0 e, a convite das autoridades árabes, permanecerá dois dias passeando em Abu Dhabi. Dos 21 jogadores convocados para o amistoso, a expectativa da comissão técnica era pelas atuações de Gustavo Nery, Fred e Edmílson, que voltou à seleção depois de quase um ano afastado por contusão. De Edmílson, Parreira não tem dúvidas. Queria mesmo era ver o comportamento do lateral-esquerdo do Corinthians e do atacante do Lyon. E aprovou com louvor a atuação dos dois. ?O grupo não está fechado. Isso acontecerá apenas quando os 23 nomes forem entregues à Fifa. Mas as dúvidas, aos poucos, vão sumindo. O trabalho está sendo feito baseado em critérios e estamos próximos de definir os convocados. O Gustavo atuou como lateral-esquerdo, atacante e fez boas jogadas. Sofreu um pênalti e deu passe para gol. Ele aproveitou muito bem a oportunidade?, avaliou Parreira. Sobre Fred, Parreira destacou a presença de área do atacante. ?É goleador e provou isso ao marcar dois gols. O amistoso, mesmo não sendo contra um adversário de ponta, do nível que enfrentaremos na Copa, nos permitiu tirar muitas dúvidas?, revelou o técnico. Edmílson, um dos que foram observados pela comissão técnica, fez um balanço positivo de seu retorno. ?Foi legal voltar e muito importante encontrar com os companheiros nesse ambiente de seleção. Foi bom vestir a amarelinha novamente. Me senti bem?, contou o jogador do Barcelona.