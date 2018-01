Parreira aprova jogo no Mineirão O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, gostou de saber nesta quinta-feira que a partida contra a Argentina, prevista para o dia 2 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, será realizada em Minas Gerais, no Mineirão, mas minimizou a importância do confronto. De acordo com o treinador é uma opinião unânime na comissão técnica de que o jogo não irá fazer "diferença" em termos de classificação. "A partida é especial pela rivalidade. Agora, é o jogo menos importante das Eliminatórias", disse Parreira. "Ganhar, perder ou empatar com a Argentina não vai fazer nenhuma diferença na classificação." Apesar de minimizar a importância do resultado, Parreira destacou que uma vitória será importante para o "lado" emocional e psicológico dos jogadores. Principalmente, porque os argentinos são os tradicionais rivais do Brasil. Parreira ainda lembrou que a próxima partida pelas Eliminatórias, no dia 30 de março, contra o Paraguai, será mais decisiva, porque o adversário é o líder da tabela de classificação. O treinador admite que a partida tem um sabor de vingança. Os paraguaios ganharam da seleção sub-23 durante o Torneio Pré-Olímpico do Chile e ficaram com a vaga para Atenas. "É claro que vai ficar um gostinho. A gente vai querer tirar uma casquinha por termos sido eliminados", afirmou o técnico da seleção. "Mas o importante é pensar na Copa do Mundo." Sobre a Copa América do Peru, a ser realizada entre os dias 6 e 25 de julho, Parreira reconheceu que terá dificuldades para armar a equipe, porque os jogadores que atuam na Europa estarão em final de temporada e início de férias. Além desses problemas, os atletas do Brasil vão estar disputando o Campeonato Brasileiro. "Vai ser complicado armar o time", disse. VIAGEM - Parreira e o coordenador técnico da seleção, Zagallo, informaram nesta quinta-feira o roteiro da viagem que farão à Europa, a partir de terça-feira. Os dois sairão do Brasil após a convocação para o amistoso contra a Irlanda, em Dublin, previsto para 18 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro assistirão a Wolfsburg x Borussia Dortmund, na Alemanha. A seguir seguem para a Itália e estarão presentes no clássico entre a Roma e a Juventurs, no dia 8. Depois, no dia 10, estarão na Inglaterra para ver Arsenal x Suthampton, e, no dia seguinte, Manchester United x Middlesbrough. A última parada será na França: Auxerre x Olympique Lyon, dia 14. No dia 15, ambos embarcam para Dublin, para o amistoso da seleção.