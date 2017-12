Parreira aprova segundo tempo da seleção A Seleção Brasileira jogou mal, mas Carlos Alberto Parreira encontrou pontos positivos na atuação do time. Ele disse que gostou da movimentação no segundo tempo, do entendimento entre Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno e do desempenho dos zagueiros Lúcio e Roque Júnior no jogo aéreo. ?O nosso primeiro tempo foi ruim, mas no segundo melhoramos bem e fiquei satisfeito?, disse o treinador. Os jogadores do Milan (Dida, Cafu e Kaká) e do Real Madrid (Ronaldinho e Roberto Carlos) deixaram Dublin hoje à noite mesmo e voltaram para casa. O resto da delegação se dispersará amanhã. O volante Gilberto Silva virou dúvida para o jogo que o Arsenal disputará sábado contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês. ?Estou com o tornozelo dolorido?, disse quando deixava o estádio. Ele levou duas pancadas no tornozelo direito e ficou só 12 minutos em campo.