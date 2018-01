Parreira avisa: "Este é o time do Brasil" "Este é o time do Brasil. Este é o time que disputará a Copa das Confederações e as Eliminatórias do Mundial de 2002 em setembro". Essas foram as explicações do técnico Carlos Alberto Parreira à imprensa da Nigéria, depois do treino da seleção brasileira, ontem, no estádio de Abuja. "Nós respeitamos a seleção da Nigéria." As declarações de Parreira foram para impressionar os africanos e impor autoridade de uma seleção pentacampeã do mundo. O treinador, para o amistoso de hoje, escalou o time com três titulares e mais três reservas do grupo pentacampeão na Copa de 2002. Deve manter a base na Copa das Confederações. Mas nas Eliminatórias de 2006, em setembro, já decidiu pela volta de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Edmílson e Roque Júnior. Contra a Nigéria, novidade mesmo apenas no ataque, com Gil e Luís Fabiano. Na Copa das Confederações, Parreira promete observar novatos como Maurinho na lateral; Edu Dracena, na zaga; Dudu Cearense, volante; e um quarteto infernal com Alex, Ronaldinho Gaúcho, Luís Fabiano e Gil. Hoje, no amistoso, Parreira quer a seleção marcando forte e apostando na velocidade do ataque. Confia ainda no bom entrosamento de Kléber, Ricardinho e Gil, "o melhor setor esquerdo do mundo", como ele mesmo havia ressaltado na convocação da seleção semana passada. Quer concentração total diante de um adversário que considera acima da média. "Nós respeitamos a Nigéria, não pela qualidade individual de seus jogadores que atuam na Europa, mas pelo futebol que o time joga. É uma equipe que já venceu as maiores seleções do mundo." Parreira disse ainda que o amistoso contra os nigerianos será um valioso teste, uma semana antes de o Brasil estrear na Copa das Confederações.