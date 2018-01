Parreira avisa: quer buscar a Argentina O técnico Carlos Alberto Parreira respirou aliviado após festejar com os jogadores no campo e no vestiário a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2006. E já no Estádio Mané Garrincha definiu o próximo desafio do time pentacampeão do mundo: superar a Argentina nas duas últimas partidas que ainda faltam das Eliminatórias Sul-Americanas. ?Vamos agora colocar pressão neles. Temos seis pontos para disputar e quero duas vitórias do time?, disse o técnico, agora declarando que irá trabalhar com a base dessa equipe nos jogos contra Bolívia e Venezuela, em outubro. Parreira era só alegria. Disse que a vitória elástica por 5 a 0 o surpreendeu. ?Esperava um jogo mais complicado, sobretudo pela importância da disputa. O Brasil lutava para conseguir sua vaga e o Chile para tentar subir na tabela. Esperava um jogo bem mais complicado do que foi?, disse. O técnico também deu ontem uma dica aos torcedores que esperam ver Ronaldinho Gaúcho junto com o quarteto de frente que atuou ontem em Brasília, formado por Kaká, Robinho, Adriano e Ronaldo. Eles não jogaram juntos. ?Temos aí um problema conceitual. Um quadrado só tem quatro lados. Não há como ter cinco.? Para bom entendedor isso significa que alguém sairá para a volta de Ronaldinho Gaúcho. Mas quem? Parreira não responde. Nem os jogadores. Robinho causa frissom e é a nova sensação do Brasil e da Europa. O povo quer vê-lo em campo. Ronaldo é Ronaldo até a Copa do Mundo e dificilmente ele perderá seu lugar. Parreira é fiel a ele. Kaká e cada vez mais titular e imprescindível no meio. Sobra então Adriano. Mas como sacar um atacante que marcou três gols? ?O Parreira tem um grande problema, uma enorme dor de cabeça. Eu não tiraria nenhum e ainda incluiria Ronaldinho?, brincou o capitão Cafu. Parreira apenas ri sobre o assunto. ?Vamos pensar nisso mais para frente.? Nesta terça-feira, a Seleção volta a campo em amistoso com o Sevilha. Ronaldinho Gaúcho está convocado. Não jogou domingo por estar suspenso. Com Ronaldo sente dores musculares na coxa direita e por isso ele saiu do jogo no intervalo, ganha força a possibilidade de o atacante não atuar na Espanha. Parreira qualificou a vitória do Brasil sobre o Chile como uma exibição de gala. Nem ele imaginava que o time jogaria tão bem nos primeiros 30 minutos, quando sacramentou o resultado. ?Estaria contente com uma vitória por 1 a 0. Isso já me bastava. Mas o Brasil gostou do jogo e sobrou em campo?, disse. ?A primeira etapa está vencida. Podemos agora pensar nos preparativos para o Mundial.? No seu balanço dessas Eliminatórias, o treinador jogou para o alto sua modéstia. ?Desculpe a minha sinceridade, mas não tivemos problemas em nenhum momento dessa disputa. Nunca ficamos ameaçados. Foi uma eliminatória equilibrada, mas sem sobressaltos para a Seleção Brasileira.? O treinador lembra apenas de dois episódios que o incomodaram: a derrota para a Argentina por 3 a 1 e o empate com o Uruguai por 3 a 3. ?Foram partidas que bobeamos.? Parreira sonhava com essa classificação antecipada. E tinha motivos para isso. Em 93, ele viveu o inferno com a possibilidade, naquela época, de o Brasil ficar fora da Copa dos Estados Unidos. ?Era uma pressão tremenda.? Se não conseguisse a vaga em Brasília, Parreira corria o risco de sofrer o mesmo martírio, pois o duelo com a Bolívia em La Paz será na altitude de 3.600 metros. É, portanto, um jogo sem previsão de resultados. O Brasil já perdeu lá. O tumulto que tomou conta do estádio após a classificação fez a comissão técnica mudar os planos de viagem para a Espanha. O time que seguiria direto para o aeroporto após o jogo, preferiu retornar para o hotel e só partir a pós o jantar. Era previsto que a Seleção deixasse a Capital Federal às 23 horas. Ronaldo é a única preocupação de Parreira. O jogador voltou a sentir dores e será reavaliado nesta segunda-feira.