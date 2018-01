Parreira barra Gil e escala Alex A derrota por 1 a 0 da seleção brasileira para Camarões, na estréia das equipes na Copa das Confederações, na França, fez nesta sexta-feira a primeira vítima. O atacante Gil, do Corinthians, foi o escolhido pelo técnico Carlos Alberto Parreira para deixar a equipe e o meia Alex, do Cruzeiro, ganha a condição de titular. Ele vai formar o meio-campo ao lado de Ricardinho que, apesar do baixo rendimento, será mantido na equipe. Com a derrota na estréia, o jogo contra os Estados Unidos se transformou numa decisão para o Brasil. Uma nova derrota praticamente elimina o time ainda na primeira fase do torneio. O Brasil é lanterna do Grupo B, ao lado dos Estados Unidos - ambos sem nenhum ponto. O grupo tem a liderança de Turquia e Camarões.