Parreira celebra o "dia do perdão" Esta quinta-feira será o dia do perdão na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, vai anunciar na sede da entidade a lista dos convocados para os jogos contra Venezuela e Colômbia e certamente relacionará os cinco recém-punidos Dida, Cafu, Kaká, Lúcio e Zé Roberto. Eles estariam assim desculpados pelo pouco eforço, na avaliação da CBF, de tentar a liberação com seus clubes para amistoso do Brasil com o Haiti, realizado em agosto, em Porto Príncipe. No entanto, nenhum dos cinco atletas considerou correta a medida da CBF, que teve o aval da comissão técnica. A expectativa agora é quanto à reação deles no momento em que a lista for divulgada e quando da apresentação do grupo em Teresópolis, na primeira semana de outubro. O perdão então poderia partir deles, relevando a decisão da CBF e até mesmo do craque Ronaldo, que os criticou com palavras duras durante a última estada da seleção na Granja Comary, na cidade serrana de Teresópolis. O Brasil enfrentará a Venezuela, dia 9, em Maracaibo, fechando o primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Quatro dias depois, a seleção vai jogar com a Colômbia, em Maceió, na abertura do returno da competição, liderada hoje pelo Brasil. Parreira deverá relacionar 22 atletas, entre os que atuam no exterior e os em atividade no País. Ele disse que não haverá surpresas na relação. Contra a Bolívia, em setembro, também pelas eliminatórias, Parreira formou um time bastante diferente do que vinha atuando no torneio, por causa da ausência dos até então cinco titulares da equipe. Na oportunidade, Julio Cesar foi o goleiro, Belletti ocupou a lateral-direita, Juan atuou na vaga de Lúcio na zaga e Edu substituiu Zé Roberto na meia-esquerda. Na frente, Kaká deu a vez a Adriano, que deve agora retornar ao banco de reservas. Dos cinco punidos, os três do Milan (Dida, Cafu e Kaká) certamente voltarão ao time titular contra a Venezuela. Zé Roberto ainda não pode ser considerado nome certo na equipe que começará o jogo. A situação delicada fica para Lúcio, sob ameaça de perder a posição para Juan, destaque do Brasil na recente Copa América e também muito bem nos últimos amistosos da seleção e na partida contra a Bolívia. Roque Júnior, o outro zagueiro, continuará entre os 11 preferidos de Parreira. Para compor a equipe, o técnico não poderá contar com o lateral Gustavo Nery, ainda se recuperando de uma lesão no pulso direito. Ele deveria ser o reserva de Roberto Carlos. De acordo com levantamento feito pela CBF, não há nenhum outro jogador convocável que esteja contundido. A seleção segue para treinos em Teresópolis na terça-feira, dia 5, onde permanece até o dia 7 ou 8. Depois, viaja em vôo fretado para a Venezuela.