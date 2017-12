Parreira chama 22 para amistoso na Irlanda O meia Júlio Baptista, do Sevilla, foi a novidade na lista de 22 jogadores convocados nesta terça-feira pelo técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, para o amistoso contra a Irlanda, dia 18, no Estádio Landsdowner Road Stadium, em Dublin. Por causa de sua excursão à Europa para observar algumas partidas dos campeonatos alemão, francês, inglês e italiano, o treinador optou por chamar, inclusive, os que atuam no Brasil: o goleiro Marcos, do Palmeiras, e o atacante Luís Fabiano, do São Paulo. Além de seu desempenho em campo, a favor de Júlio Baptista contribuiu a opinião do ex-técnico da seleção sub-23 Ricardo Gomes, que teceu os maiores elogios ao atleta. A exemplo do que fez com o meia Kaká, do Milan, Gomes tentou a liberação do jogador do Sevilla até o último momento para a disputa do Torneio Pré-Olímpico do Chile, sem obter sucesso. "Eu conheço o Júlio Baptista desde a minha passagem pelo Corinthians, porque a gente sempre enfrentou o São Paulo. Ele estava começando e ia muito bem", explicou Parreira, destacando que um dos pontos fortes do meia do Sevilla é o fato de conseguir aliar a força característica de jogadores europeus à habilidade peculiar aos atletas brasileiros. "Ele também esteve na Copa Ouro (disputada pela seleção sub-23, nos Estados Unidos e México) e o Ricardo (Gomes) nos trouxe boas referências." Além de Júlio Baptista, outro atleta que recebeu atenção especial de Parreira foi Luís Fabiano. O técnico da seleção destacou que o atacante estava retornando ao time porque apresentou um excelente nível técnico e também melhorou seu comportamento dentro e fora do campo. "Se ele continuasse daquele jeito iria afetar seu rendimento", disse. O meia Juninho Paulista, do Middlesbrough, é outro que volta ao time, após ficar de fora dos dois últimos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Peru e o Uruguai. Sua última participação na seleção foi no amistoso contra a Jamaica, no dia 12 de outubro, na Inglaterra. E, sem poder convocar os jogadores que atuam pelo Cruzeiro, Santos, Coritiba e São Caetano, que estarão atuando nos dias 17 e 18, pela Taça Libertadores da América, Parreira não pôde chamar o meia Rivaldo e abriu uma disputa pela vaga de titular na seleção. Mas, o treinador já informou que tem duas opções táticas para preenchê-la. O Brasil poderá atuar contra a Irlanda, com um meio-de-campo e ataque formado por Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. A segunda opção é a saída de Adriano para a entrada de Kaká no meio, com Ronaldinho Gaúcho sendo deslocado para o ataque. Parreira deixou claro que o objetivo do amistoso é o de preparar a seleção para o confronto contra o Paraguai, no dia 31 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por isso, optou por chamar a base do Brasil e não fazer muitas surpresas. Afirmou que novos valores do futebol brasileiro estão sendo observados e poderão aparecer no "momento oportuno". Uma das principais preocupações de Parreira é não ter tempo para treinar o time antes da partida contra os paraguaios. O treinador informou que a idéia original de a seleção se apresentar em Assunção para o confronto foi abandonada. O time ficará concentrado na Granja Comary, em Teresópolis, e viajará um dia antes do jogo. "E vamos ter problemas para ter os jogadores, porque os campeonatos europeus programaram rodadas para o final-de-semana que antecede ao jogo do Paraguai", lembrou Parreira. Pela Fifa, os atletas vão estar disponíveis para a seleção a partir de sábado, dia 27 de março. "Vai ser uma briga grande, mas vou querer todos aqui." Veja a lista de convocados Goleiros Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Laterais Cafu (Milan) Belletti (Villareral -ESP) Roberto Carlos (Real Madrid) Junior (Siena) Zagueiros Juan (Bayer Leverkusen-ALE) Edmílson (Bordeaux-FRA) Roque Junior (Siena-ITA) Lúcio (Bayern Leverkusen) Meio-campistas Julio Baptista (Sevilla-ESP) Gilberto Silva (Arsenal) Emerson (Roma) Zé Roberto (Bayern Munique) Juninho Pernambucano (Bourdeaux) Kaká (Milan) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Kléberson (Manchester) Juninho Paulista (Middlesbrough) Atacantes Luis Fabiano (São Paulo) Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter-Milão)