Parreira chama Bordon e Dedê para Seleção Com muitas novidades, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta terça-feira à tarde a seleção brasileira que vai enfrentar a Hungria, em Budapeste, no dia 28 de abril, em amsitoso de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo. Numa espécie de reação às críticas de que não muda o time, Parreira resolveu supreender e chamou o zagueiro Bordon (ex-São Paulo e hoje no Stuttgart, da Alemanha), o lateral-esquerdo Dedê (Borússia Dortmund) e o meia Edu (ex- Corinthians e hoje no Arsenal-ING). Parreira decidiu ainda dar uma chance ao lateral direito Mancini e o meia Alex (Cruzeiro). O atacante Ronaldo - que está contundido e só deveria voltar a jogar bno dia 25 - ficou de fora. Com isso, o time terá apenas três atacantes: Luis Fabiano, Ronaldinho Gaúcho e Adriano (Inter de Milão). Veja a lista completa: Goleiros Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Defensores Roberto Carlos (Real Madrid) Dedê (Borússia Dortmund) Cafu (Milan) Mancini (Roma) Roque Junior (Siena-ITA) Edmilson (Lyon) Juan (Bayer Leverkusen) Lúcio (Bayer Leverkusen) Bordon (Stuttgart) Meio-campistas Juninho Pernambucano (Lyon) Felipe (Flamengo) Renato (Santos) Alex (Cruzeiro) Kaká (Milan) Zé Roberto (Bayern Munique) Julio Baptista (Sevilha) Edu (Arsenal) Atacantes Luis Fabiano (São Paulo) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Adriano (Inter-Milão)