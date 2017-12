Parreira chama Cris para amistosos da Seleção O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, convocou neste domingo o zagueiro Cris, do Cruzeiro, para os amistosos contra a França, quinta-feira no Stade de France, em Paris, na comemoração do centenário de fundação da Fifa, e do dia 21, no Camp Nou, em Barcelona, contra a seleção da Catalunha. Parreira teve de chamar o cruzeirense porque Juan, zagueiro do Bayer Leverkusen alemão, reclama de mialgia e será avaliado pelo médico da seleção José Luís Runco, nesta terça-feira, já na capital francesa. Cris é um dos três jogadores que atuam em clubes do futebol brasileiro convocados para os amistosos. Os outros são o meia Alex, também do Cruzeiro, e o goleiro Fábio, do Vasco. Eles viajam nesta segunda-feira à tarde para Paris, junto com os integrantes da comissão técnica e dezenas de convidados pela Fifa para o jogo contra a França. Lá, se juntam terça-feira aos jogadores que atuam no futebol europeu relacionados por Parreira. O zagueiro cruzeirense foi suspenso recentemente por nove meses do futebol pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol, por ter brigado com o goleiro Eduardo, do Atlético-MG, na decisão do Campeonato Mineiro. Mas obteve efeito suspensivo da pena e está jogando normalmente. A seleção que se reúne nesta terça-feira em Paris estará bastante desfalcada em relação à convocação inicial feita pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Ele teve que desconvocar quatro jogadores: Marcos (Palmeiras), Luís Fabiano (São Paulo) e Felipe (Flamengo), porque seus clubes estão envolvidos na disputa da Taça Libertadores da América ou na Copa do Brasil; e Lúcio (Bayer Leverkusen), porque o zagueiro ainda está se recuperando de uma lesão no joelho. Além disso, Cafu, Adriano, Dida e Júnior só devem estar à disposição de Parreira na quarta-feira, pois amanhã participam de jogo de futebol beneficente em Milão, com renda revertida para a Fundação Cafu. A seleção brasileira tem programados dois treinos antes da partida contra a França, terça e quarta-feira.