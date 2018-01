Parreira chama "estrangeiros" na 3ª Em sua terceira passagem pela seleção brasileira, o técnico Carlos Alberto Parreira realiza nesta terça-feira sua primeira convocação para o amistoso contra a China, dia 12, em Guangzhou. O treinador não gosta de fazer comparações com suas passagens anteriores, em 1983 e 1991, mas está ciente de que vai encontrar várias diferenças em relação aos anos anteriores. ?Sempre digo que não é possível comparar épocas diferentes", frisou Parreira. ?As coisas evoluem e se transformam. Cria-se um novo contexto." Uma das principais diferenças será a formação de uma delegação em quase sua totalidade com jogadores que atuam por clubes estrangeiros. De acordo com o Parreira, do total de 22 convocados para o amistoso contra a China, deverão ser chamados, nesta terça-feira, 18 atletas ?estrangeiros". Dia 4, o técnico completa a lista com os brasileiros. A viagem acontece dia 8. Ao assumir o cargo de treinador nas outras duas ocasiões, Parreira ainda conseguiu montar um grupo com vários atletas que defendiam clubes brasileiros. Mas, ele já alertou que, neste momento, a preferência será dos jogadores ?estrangeiros", para os clubes no Brasil não serem prejudicados neste início de disputas dos campeonatos estaduais. ?Vamos chamar a base do título do pentacampeonato e dos atletas que atuaram com o Zagallo no amistoso contra a Coréia. Até para iniciar do trabalho isto vai me facilitar", disse Parreira, que já adiantou a convocação do meia Rivaldo, do Milan. ?Preciso conversar com alguns jogadores, como o Rivaldo." Para Parreira, ter jogadores atuando por clubes estrangeiros é uma vantagem, porque já estão familiarizados com a tática de ?voltar para marcar" o adversário. De acordo com o treinador, uma boa equipe é aquela que consegue encontrar um equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo. Até o começo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, previsto para o segundo semestre deste ano, a seleção deverá disputar cerca de dez partidas, já incluída a Copa das Confederações, entre os dias 18 e 29 de junho, na França. Depois do amistoso contra a China, estão confirmados os confrontos contra Portugal, dia 29 de março, e Estados Unidos, dia 30 de abril. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, ainda estuda a possibilidade de no dia 2 de abril a equipe enfrentar o Real Madrid.