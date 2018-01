Parreira chama "estrangeiros" nesta 3ª O técnico Carlos Alberto Parreira convoca nesta terça-feira, às 14h30, na sede da CBF, no Rio, os jogadores brasileiros que atuam no exterior para o amistoso do dia 30, contra o México, no Estádio Jalisco, em Guadalajara. A lista estará completa na semana que vem quando o treinador chamará os jogadores que atuam no Brasil. Parreira vai dirigir a seleção pela terceira vez, após substituir Luiz Felipe Scolari. Na sua estréia, o Brasil empatou sem gols com a China. No segundo jogo, o time cinco vezes campeão mundial perdeu para Portugal por 2 a 1. O lateral esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, é ausência certa, por estar suspenso pela Fifa por ter empurrado o juiz do amistoso contra Portugal.