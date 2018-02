Parreira chama Gustavo Nery e Magrão O técnico Carlos Alberto Parreira divulgou a lista de convocados para os dois próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com duas surpresas. O lateral-esquerdo Gustavo Nery, do Corinthians, e o volante Magrão, do Palmeiras. O primeiro entra no lugar que na última convocação foi ocupado por Gilberto (Hertha Berlim). E o segundo substitui Júlio Baptista. O Brasil enfrenta o Peru no dia 27 de março, em Goiânia, e o Uruguai, dia 30, em Montevidéu. Depois de longa ausência, o goleiro Marcos (Palmeiras) está volta à seleção. O atacante Robinho também foi chamado por Parreira. O São Paulo - que lidera o Campeonato Paulista e seu grupo na Libertadores - não teve nenhum jogador convocado. Veja a lista de convocados: Goleiros: Dida (Milan) Marcos (Palmeiras) Laterais: Roberto Carlos (Real Madrid) Cafu (Milan) Maicon (Monaco) Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros: Luisão (Benfica) Juan (Bayer Leverkusen) Lúcio (Bayern de Munique) Cris (Lyon) Meio-campistas: Emerson (Juventus) Juninho Pernambucano (Lyon) Zé Roberto (Bayern de Munique) Alex (Fernerbahce) Kaká (Milan) Magrão (Palmeiras) Renato (Sevilla) Atacantes: Ricardo Oliveira (Bétis) Ronaldo (Real Madrid) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Adriano (Inter de Milão) Robinho (Santos)