Parreira chama Luis Fabiano e Oliveira O temor pela negativa dos clubes europeus em ceder seus jogadores e a possibilidade de contusões forçaram o técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, a convocar nesta quarta-feira os atacantes Luis Fabiano, do Porto, e Ricardo Oliveira, do Bétis, para o amistoso em Hong Kong, contra a seleção local, dia 9 de fevereiro. Apesar das duas convocações, Parreira não cortou nenhum atleta da lista para o amistoso, que agora conta com um total de 24 nomes. A decisão de manter todos os relacionados foi motivada pelo fato de que, como a partida vai ser realizada fora da Europa ou de suas proximidades, um acordo verbal permite aos clubes do continente não ceder atletas para o amistoso, mesmo sendo uma data autorizada pela Fifa para a realização de confrontos. O Lyon, do meia Juninho Pernambucano, foi o primeiro a tomar tal atitude. O atleta já se reuniu com os dirigentes do clube, na tentativa de demovê-los da idéia, mas não obteve sucesso. Agora, aguarda uma intercessão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Antes mesmo da convocação, a CBF já enfrentou problemas de liberação. O Milan, do lateral-direito Cafu, do meia Kaká e do goleiro Dida avisou que só aceitaria liberar um atleta. Por isso, somente o nome de Cafu apareceu na lista, por ser o capitão da seleção. Além da resistência dos times europeus, as contusões também têm sido uma constante nos jogadores brasileiros, neste período. O atacante Adriano, da Internazionale, de Milão, convocado para o amistoso, tem a previsão médica de ficar afastado dos gramados por 30 dias. O volante Emerson, da Juventus, se recupera de dores abdominais. E na terça-feira, foi a fez de o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, sentir dores na perna direita. Mas, nesta quarta-feira, o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa já voltou aos treinos e, a princípio, não será problema. Na tentativa de se resguardar de surpresas, Parreira optou por aproveitar o último dia permitido para a convocação de jogadores que atuam por clubes estrangeiros e chamou Luis Fabiano e Ricardo Oliveira. Agora, qualquer outro substituto ou novo relacionado terá que ser um atleta que esteja atuando no Brasil. Veja a lista de convocados: Goleiros - Julio Cesar (Sem clube) Gomes (PSV Eindhoven) Zagueiros - Juan (Bayer Leverkusen) Roque Júnior (Bayer Leverkusen) Lúcio (Bayern de Munique) Luisão (Benfica) Laterais - Cafu (Milan) Belletti (Barcelona) Roberto Carlos (Real Madrid) Gilberto (Hertha Berlim) Meias - Renato (Sevilla) Emerson (Juventus-ITA) Juninho Pernambucano (Olympique Lyon) Zé Roberto (Bayern de Munique) Elano (Santos) Júlio Baptista (Sevilla) Alex (Fenerbahçe-TUR) Diego (Porto) Atacantes - Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Robinho (Santos) Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter de Milão) Luis Fabiano (Porto) Ricardo Oliveira (Real Bétis)