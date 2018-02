Parreira chama mais 3 pentacampeões O técnico Carlos Alberto Parreira completou hoje a lista dos 22 convocados para o jogo com Portugal, dia 29, no Porto, chamando mais três jogadores da Família Scolari. O goleiro Marcos (Palmeiras), o volante Kléberson (Atlético-PR) e o meia Kaká (São Paulo), além do zagueiro Luisão (Cruzeiro). Os quatro viajam com a comissão técnica na segunda-feira para a Europa. O amistoso terá como maior atração o confronto da equipe pentacampeã com o técnico que também conquistou o título: Luiz Felipe Scolari, hoje na seleção portuguesa. Parreira deixou claro que não pode em tão pouco tempo alterar um time campeão do mundo. Mas que isso vai ocorrer naturalmente, com o surgimento de novos valores e a queda de rendimento de um ou outro da campanha vitoriosa na Coréia do Sul e Japão. "Futebol é dinâmico. Não que tenhamos a intenção premeditada de mudar o time", disse o treinador. Ele disse que Portugal vai ser um adversário difícil e que qualquer jogo nessa nova fase da seleção é importante para observações, mesmo às que se referem a jogadores que atuem apenas por alguns minutos. "A partida com Portugal vai ser quente, sem esse caráter de amistoso." Para o treinador, jogos com outras equipes, de menor porte, também são necessários. "Gilberto Silva e Kléberson surgiram para a seleção num amistoso, contestado na época, com a Islândia", lembrou. Dos 22 convocados por Parreira, 14 participaram da campanha vitoriosa na Copa da Coréia/Japão em 2002, que deu o pentacampeonato ao Brasil. E entre os prováveis titulares, apenas Juan (ou Cris) e Zé Roberto não estavam no grupo comandado por Felipão na Ásia. Afinal, a seleção brasileira deve jogar o amistoso com Marcos; Cafu, Edmílson, Juan (Cris) e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo e Rivaldo. Amistoso - Está quase certo um jogo do Brasil com o México, dia 30 de abril, na cidade do México, amistoso organizado pela Ambev, uma das patrocinadoras da seleção. Para o dia 1º de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera convite de alguma seleção européia. A entidade chegou a receber oferta para uma partida no Arzebaijão. Por causa da distância de Lisboa até esse país, uma viagem de seis horas de avião, a CBF preferiu abrir mão do convite. Confira a lista completa dos convocados por Parreira: Goleiros: Marcos (Palmeiras) e Dida (Milan) Laterais: Belletti (Villarreal), Cafu (Roma), Júnior (Parma) e Roberto Carlos (Real Madrid) Zagueiros: Luisão (Cruzeiro), Cris (Bayer Leverkusen), Edmílson (Olympique Lyon) e Juan (Bayer Leverkusen) Volantes: Emerson (Roma), Flávio Conceição (Real Madrid), Gilberto Silva (Arsenal) e Kléberson (Atlético-PR) Meias: Zé Roberto (Bayern de Munique), Kaká (São Paulo) e Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) Atacantes: Adriano (Parma), Amoroso (Borussia Dortmund), Denílson (Betis), Rivaldo (Milan) e Ronaldo (Real Madrid)